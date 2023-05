Auto con 4 giovani sbanda e si ribalta: muoiono un 28enne e due ragazze di 16 e 15 anni, gravissimo un 20enne

Un tragico incidente stradale si è verificato sul raccordo autostradale della A1 a Magione (Perugia): il bilancio è di tre 3 ragazzi morti ed un quarto gravemente ferito

E’ accaduto intorno alle 3.40 della notte tra il 27 e il 28 maggio lungo il raccordo Perugia-Bettolle, all’altezza di Torricella. Le vittime sono: Julio Cesar Vera Quinonez, 28 anni, di origini ecuadoriane residente a Perugia e due ragazze, la 16enne Nika Myshko e Ana Tuja di 15 anni. L’unico superstite è un 20enne, fratello di Ana, ricoverato in terapia intensiva.

Secondo quanto ricostruito, l’auto sulla quale viaggiavano le tre vittime ed il quarto giovane rimasto ferito, per cause in corso di accertamento è sbandata per poi ribaltarsi e finendo in una scarpata a lato della strada.

Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e il personale del 118, che non hanno potuto fare nulla per tre vittime se non costarne il decesso, mentre il quarto giovane è stato soccorso e portato in ospedale. Secondo i medici le sue condizioni sono gravissime, il 20enne avrebbe riportato fratture multiple al cranio, ematomi in testa, contusioni polmonari e frattura della milza. La prognosi è riservata. I rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente è stata eseguita dai carabinieri.