Iran annuncia attacco missilistico: “Distrutto quartier generale del Mossad israeliano in Iraq”, attaccata anche base americana

Le Guardie della Rivoluzione iraniane hanno annunciato oggi di aver “distrutto uno dei principali quartier generali dello spionaggio del regime sionista nella regione del Kurdistan iracheno”, a renderlo noto è l’agenzia iraniana Fars, che riporta anche attacchi avvenuti nella provincia siriana di Idlib, nelle prime ore di questa notte. Almeno 5 i morti e diversi i feriti.



Le forze di Teheran hanno dunque bersagliato con un potentissimo attacco missilistico, una base del Mossad – il servizio segreto israeliano – a Erbil, capitale della regione autonoma del Kurdistan nel nord dell’Iraq. Secondo il comunicato, i missili balistici iraniani avevano l’obiettivo di colpire “il centro dove avveniva lo sviluppo di operazioni di spionaggio e pianificate azioni terroristiche nella regione” e contro l’Iran stesso. Le motivazioni non stupiscono, l’attacco è apertamente una risposta all’attacco terroristico del 3 gennaio scorso nella città iraniana di Kerman e all’uccisione dei comandanti dell’IRGC, inoltre Israele negli scorsi anni ha colpito e tentato di colpire più volte – ufficialmente o meno – vari obiettivi in Iran, tra cui una fabbrica di droni militari nella città di Isfahan, nell’Iran centrale.

Ma ad Erbil non solo il centro di comando del Mossad è stato preso di mira: tre droni kamikaze sono stati infatti abbattuti nei pressi della base aerea americana di Harir che ospita le forze statunitensi e internazionali, situata nelle vicinanze dell’aeroporto internazionale di Erbil. A comunicarlo, il gruppo antiterrorismo (CTG) del Kurdistan iracheno che ha riferito di aver sventato un attacco di droni carichi di esplosivo contro la base aerea statunitense di Erbil alle 5:05 ora locale. Secondo il rapporto, nessun militare statunitense o di altra nazione nella base è rimasto ferito. L’aeroporto internazionale di Erbil ha sospeso tutte le attività subito dopo l’inizio dell’attacco e ripreso a lavorare solo questa mattina.

Nella serie di attacchi iraniani è stata colpita inoltre, con ben quattro missili balistici secondo fonti locali, la casa di un uomo d’affari kurdo, Peshraw Dizayee imprenditore proprietario del Falcon Group, che sarebbe morto insieme a quattro dei suoi familiari, tra cui la moglie. Lo ha riferito su X Hemin Hawrami, ex presidente del parlamento della regione autonoma.

Zhina Peshraw, the toddler who was among the civilians who were killed last night by the unjustified Iranian IRGC missile attacks in Erbil. pic.twitter.com/qEyNfC9QNj

— Dr. Hemn Hawrami (@heminhawrami) January 16, 2024