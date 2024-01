Mar Rosso. Cargo greco colpito da un missile dei ribelli Houthi al largo dello Yemen

Un’altra nave mercantile, stavolta greca è stata colpita da un missile nel Mar Rosso lanciato dai r ibelli Houthi al largo dello Yemen



A darne notizia è la società di sicurezza marittima britannica Ambrey, che ha dichiarato in una nota informativa che oggi, martedì 16 gennaio, una nave porta container di proprietà greca battente bandiera maltese sarebbe stata presa di mira e colpita da un missile mentre transitava in direzione nord nel Mar Rosso a 76 miglia nautiche a nord-ovest della città portuale yemenita di Saleef.

Anche la United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) ha dichiarato di aver ricevuto una segnalazione di un incidente a 100 miglia nautiche a nord-ovest di Saleef. Nei comunicati non si fa accenno a chi ha lanciato il missile, ma appare evidente che in quella zona di mare, al largo dello Yemen, operano i ribelli Houthi che hanno più volte affermato che non si fermeranno finché Israele non smetterà di bombardare i palestinesi.