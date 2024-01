Ungheria: Kiev sul campo non vincerà, l’Ue non dovrebbe finanziarla e cambiare strategia

“La nostra posizione è che l’Unione Europea non dovrebbe finanziare l’Ucraina. La Ue dovrebbe cambiare la propria strategia”

Lo ha detto János Bóka, ministro degli Affari europei dell’Ungheria, in un’intervista al Corriere della Sera. “Orbán ha proposto una discussione strategica sulle politiche che la Ue dovrebbe perseguire in Ucraina. Ritiene che la strategia iniziale, basata sul presupposto che l’Ucraina vincerà sul campo e che ciò indurrà un cambiamento politico in Russia, non funzioni. Quindi dovremmo adeguarci. Siamo un po’ delusi dal fatto che questa discussione non abbia avuto luogo. Nel frattempo, la situazione in Ucraina sta cambiando rapidamente”, ha commentato.

L’Ungheria ha posto il veto su un pacchetto di aiuti da 50 miliardi di euro all’Ucraina. “La proposta della Commissione – ha insistito Bóka – è di finanziamenti per un periodo di quattro anni, ma non si possono prevedere gli sviluppi e le necessità dell’Ucraina con quattro anni di anticipo”,