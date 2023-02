Iran, ecco “Oghab 44”: la nuova base aerea sotterranea “a prova di bomba” americana

Si tratta della prima base aera di questo tipo per l’aviazione militare di Teheran ed è espressamente progettata per resistere alle bombe del tipo “MOP”, ossia quelle fatte per penetrare oltre le pareti di cemento dei bunker o la terra compatta

Video estratto dalle Tv iraniane

E’ stata recentemente inaugurata la basa aerea sotterranea dell’aviazione militare iraniana “Oghab 44”, che in iraniano significa “Aquila 44”, nome che coincide con il 44esimo anniversario della Rivoluzione islamica dell’Iran.

La nuova base aerea sotterranea dell’esercito di Teheran, prima del suo genere in Iran e costruita dentro una montagna ovviamente non specificata, ha la capacità di ospitare e fornire manutenzione a vari velivoli dell’aeronautica, inclusi caccia da combattimento, bombardieri e droni. La base possiede infatti officine aereonautiche per la manutenzione dei caccia e delle attrezzature per la navigazione, oltre a serbatoi di stoccaggio del carburante che la rendono praticamente autonoma.

“Oghab 44” però non sarebbe l’unica base aerea sotterranea dell’aeronautica militare iraniana, ce ne sarebbe infatti un’altra non ancora resa pubblica e che non è chiaro se sia già operativa o meno.

Come mostrato dal video ad inizio articolo e trasmesso dagli organi di stampa di Teheran, la base – costruita all’interno di una montagna – sembra essere stata costruita appositamente per resistere anche alle bombe GBU-57 MOP (Massive Ordnance Penetrator), ossia una bomba guidata anti-bunker statunitense che con un peso di 13.600 kg, è considerata quella con la più alta capacità di penetrazione, arrivando anche a 60 m all’interno del cemento e che sono lanciate dai bombardieri strategici americani B-2 Spirit.

Dal video si nota inoltre che gli aerei della base aerea sotterranea di Oghab sarebbero dotati di missili da crociera a lungo raggio.