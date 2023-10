Israele, bilancio morti e feriti sale vertiginosamente: “Anche 750 israeliani dispersi e almeno 50 ostaggi”

Dall’inizio della operazione ‘Spade di ferro’ l’esercito di Israele ha condotto 500 attacchi su Gaza ed ha ucciso almeno 400 miliziani di Hamas, ha detto il portavoce militare Daniel Hagari. Hamas ha però avvertito che i prigionieri israliani saranno lasciati proprio nella striscia di Gaza bombardata

E’ una guerra di numeri, che continua purtroppo a salire drammaticamente. Nel nuovo violentissimo scontro israelo-palestinese si registrano almeno 350 morti israeliani e 1800 feriti di cui 350 in gravissime condizioni. Inoltre il Jerusalem Post in un post su X – exTwitter – scrive: “Secondo un rapporto non ufficiale, attualmente risultano dispersi circa 750 israeliani”.

Non comunicato inoltre il numero degli ostaggi israeliani che viene stimato al momento in almeno 50 rapiti, benché Hamas abbia parlanto inizialmente di 35 ostaggi tra militari e civili. Mentre inoltre il portavoce militare israeliano Daniel Hagari ha rivendicato che dall’inizio dell’operazione ‘Spade di ferro’ l’esercito di Israele ha condotto 500 attacchi su Gaza ed ha ucciso almeno 400 miliziani di Hamas, il portavoce dell’ala militare di Hamas ha però avverto che il numero dei prigionieri israeliani è “molte volte maggiore di quanto crede Netanyahu”, “sono sparsi per le strade di Gaza e subiranno quello che subirà la popolazione della Striscia di Gaza”.

Proprio dalla Striscia di Gaza, il ministero della sanità della Striscia, – citato da fonti locali – ha fatto sapere che il bilancio dei morti a Gaza dall’inizio della guerra è di 256 di cui ben 20 sono ragazzi e bambini di minore età. Il bilancio dei feriti è di circa 1.800.