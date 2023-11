Israele bombarda di nuovo campo profughi di Jabalia: decine i morti. Onu: “Nuova atrocità”. Borrell: “Sono sconvolto”

Israele incurante dalle condanne che arrivano ormai da tutto il mondo, bombarda nuovamente con l’aviazione il campo profughi di Jabalia a Gaza causando altre decine di morti tra civili indifesi

Lo riporta Haaretz secondo cui ci sarebbero decine di morti, notizia confermata dal ministero della Sanità di Gaza, controllato da Hamas, che fa sapere che ci sono “decine di morti e feriti” dopo il nuovo bombardamento israeliano al campo profughi di Jabalia.

Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, si dice “sconcertato” per gli attacchi aerei israeliani al campo profughi di Gaza. Lo riferisce il suo portavoce. Anche il capo degli affari umanitari dell’Onu, Martin Griffiths, ha denunciato il bombardamento del campo profughi di Jabalia che ha provocato decine di morti, descrivendolo come “l’ultima atrocità che ha colpito gli abitanti di Gaza”. Nella Striscia – ha aggiunto Griffiths – “i combattimenti sono entrati in una fase ancora più terrificante, con conseguenze umanitarie sempre più spaventose”. Griffiths ha deplorato il fatto che “il mondo sembra incapace, addirittura riluttante, ad agire per porre fine a questa guerra”.

L’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, Josep Borrell: “Sconvolto dalle vittime di Jabalia” ed aggiunge: “Basandomi sulla chiara posizione del Consiglio dell’Ue, secondo cui Israele ha il diritto di difendersi in linea con il diritto umanitario internazionale e garantendo la protezione di tutti i civili, sono sconvolto dall’elevato numero di vittime a seguito del bombardamento da parte di Israele del campo profughi di Jabalia”. Borrell ha quindi chiarito“La sicurezza e la protezione dei civili non è solo un obbligo morale, ma anche legale” .