Israele – Gaza. USA mettono in allerta 2mila soldati per “eventuale dispiegamento nella regione”

Il Pentagono mette 2.000 soldati in allerta per conflitto Israele-Hamas, mentre Tel Aviv continua a bombardare incessantemente e il valico di Rafah resta chiuso

Gli Stati Uniti hanno annunciato oggi che 2.000 soldati americani sono stati messi in stato di allerta per un eventuale dispiegamento in Medio Oriente nell’ambito del conflitto fra Israele e Hamas. Il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha dichiarato che continuerà a valutare la postura americana e resterà in stretto contatto con gli alleati e i partner. La notizia era stata anticipata ieri dal Wall Street Journal.

La messa in stato di allerta dei soldati americani serve a far sì che siano pronti a un dispiegamento utile a fornire una risposta rapida all’evoluzione della situazione in Medio Oriente, che con le azioni di Israele rischia di vedere un serio allargamento del conflitto, avendo già bombardato Siria e Libano, con combattimenti in Cisgiordania e le tensioni crescenti con l’Iran e l’Egitto.