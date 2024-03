Israele incurante degli appelli internazionali bombarda Rafah: 30 morti e 10 sono bambini

Almeno 30 palestinesi sono stati uccisi in attacchi israeliani nelle ultime 24 ore a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza

Lo riferiscono fonti sanitarie palestinese. L’ospedale Abu Youssef al-Najjar, dove sono stati portati i corpi delle vittime, ha riferito che fra i morti ci sono 10 bambini e 11 donne. Israele ha promesso di espandere la sua offensiva di terra a Rafah, che ora ospita circa 1,4 milioni di persone, più della metà della popolazione di Gaza, la maggior parte fuggita qui per scappare da combattimenti in altre zone dell’enclave. Nei primi mesi di guerra Israele ha ordinato ai palestinesi di spostarsi verso sud, ma ha continuato a colpire in tutte le zone del territorio, compresa Rafah.