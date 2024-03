Consiglio sicurezza Onu approva risoluzione che chiede il cessate il fuoco, gli Usa non mettono il veto: è la prima volta

Dopo mesi di stallo il Consiglio di Sicurezza, grazie all’astensione degli Usa, ha finalmente approvato una risoluzione che chiede il cessate il fuoco a Gaza

Nel documento, che ha ottenuto 14 voti a favore e l’astensione degli Usa, si “chiede un cessate il fuoco immediato per il Ramadan rispettato da tutte le parti che conduca ad un cessate il fuoco durevole e sostenibile e il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi, nonché la garanzia dell’accesso umanitario per far fronte alle loro esigenze mediche e umanitarie”. L’adozione è stata salutata con un lungo applauso.

Prima del voto, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva minacciato gli Stati Uniti, che se si fossero astenuti dal porre il veto alla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’ONU, avrebbero annullato la delegazione israeliana a Washington, guidata dal ministro degli Affari strategici Ron Dermer e dal consigliere per la sicurezza nazionale Tzachi Hanegbi, chiesta dallo stesso presidente degli Stati Uniti Joe Biden per esaminare le alternative all’invasione di Rafah durante la telefonata della scorsa settimana. Minaccia che non ha funzionato.