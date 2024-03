Israele. Netanyahu sarà operato con un intervento di ernia stasera in anestesia generale.interim a Levin

Il premier Benyamin Netanyahu stasera dopo la riunione del gabinetto di guerra, si sottoporrà ad un intervento chirurgico all’ernia

Lo ha reso noto l’ufficio del primo ministro israeliano, secondo quanto riporta The Times of Israel. L’ernia è stata scoperta ieri sera durante un controllo di routine. Netanyahu sarà in anestesia totale durante l’operazione, il ministro della Giustizia Yariv Levin, che è anche vice primo ministro, ricoprirà ad interim il ruolo di Netanyahu.