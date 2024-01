Israele si difenderà dalle accuse di “genocidio a Gaza” avanzate dal Sudafrica davanti alla Corte penale Internazionale dell’Aja

Israele ha deciso di comparire davanti alla Corte penale Internazionale dell’Aja per difendersi dalle accuse avanzate dal Sudafrica di genocidio del popolo palestinese a Gaza

Lo ha comunicato al quotidiano israeliano Yedioth Ahronoth il capo del Consiglio di sicurezza nazionale Tzachi Hanegbi. “Israele, che ha firmato da tempo la Convenzione sul genocidio, non boicotterà il procedimento: parteciperemo e confuteremo l’assurda accusa che equivale a una diffamazione”.

Il Sudafrica, quattro giorni fa si è rivolto alla Corte di Giustizia Internazionale dell’Onu per chiedere l’avvio di un procedimento nei confronti di Israele. Il ricorso fa riferimento alla Convenzione contro i genocidi che sarebbe stata violata da Tel Aviv. Nella sua richiesta, il Sudafrica afferma che “gli atti e le omissioni di Israele sono di natura genocida, poiché sono accompagnati dall’intento specifico richiesto di distruggere i palestinesi di Gaza come parte del più ampio gruppo nazionale, razziale ed etnico dei palestinesi “. La Corte Internazionale di Giustizia in una nota, ha annunciato di aver ricevuto la richiesta dal Sudafrica di perseguire Israele per genocidio nella Striscia di Gaza.