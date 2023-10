 Israele si scaglia contro  Musk per l’apertuta di Starlink a Ong Gaza: “Hamas lo userà per terrorismo”

Dopo che Elon Musk, ha reso disponibile l’uso di Starlink a Gaza per consentire i soccorsi negli ospedali, Israele ha detto che lo impedirà

“Hamas lo userà per attività di terrorismo”, ha scritto in un post sul social X il ministro israeliano per le Comunicazioni, Shlomo Karhi, aggiungendo che forse Musk sarebbe disposto a condizionarlo al rilascio dei nostri bambini, figli, figlie, anziani rapiti. Di tutti!”. Evidentemente per gli israeliani la vita dei loro connazionali vale di più dei quella dei civili palestinesi, non si spiega altrimenti la presa di posizione contro Elon Musk, che come è noto difficilmente è condizionabile.

Ed infatti il miliardario sudafricano incurante delle critiche, ha reso disponibile i servizi di Starlink a Gaza, con il sistema di comunicazioni satellitari che “supporterà la connettività alle organizzazioni umanitarie riconosciute a livello internazionale a Gaza”.