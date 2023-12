ISW: Mosca lancia droni e missili esca per esaurire le scorte della difesa aerea ucraina

La nuova strategia dell’esercito russo sarebbe di lanciare missili e droni sulle città dell’Ucraina per fare scattare le difese aeree e costringerle a rispondere, esaurendo le scorte di missili forniti dall’Occidente



E’ quanto rivela un recente rapporto dell’Institute for the Study of War, secondo il quale uno dei blogger militari russi ha riferito dell’uso da parte delle forze russe, dei missili da crociera Kh-55, molto simili alla versione attuale del missile Kh-101. Lo scopo della sostituzione dei missili è di confondere le difese ucraine e costringerle ad esaurire le scorte. “L’uso di missili esca è stata la ragione per cui i missili russi non sono riusciti a colpire con successo alcun obiettivo a Kiev e sono stati abbattuti dalle difese aeree. L’Institute for the Study of War riferisce inoltre che i russi in precedenza utilizzavano i missili X-55 insieme ad altre varianti di missili e droni come falsi bersagli o “esche” per sovraccaricare la difesa aerea ucraina ed esaurire la disponibilità ucraina di missili ad alta precisione.