Italia senza gas russo, Razov: “Non capisco Roma cosa festeggi, adesso compra Gas americano 4-5 volte più costoso”

L’ambasciatore russo in Italia definisce la politica energetica e le sanzioni di Roma verso Mosca con l’espressione “congelarsi le orecchie per far dispetto alla mamma”, che è l’equivalente russo del detto italiano: “tagliarselo per far dispetto alla moglie”

“Per quanto riguarda la cessazione delle importazioni di energia dalla Russia, francamente non capisco il senso della retorica trionfalistica che occasionalmente echeggia su questo argomento. Sì, certo, l’Italia nel prossimo futuro sarà probabilmente in grado di interrompere completamente le forniture di energia dalla Russia. Ma chiedo: perché e a quale prezzo? Il gas naturale liquefatto, compreso quello proveniente dagli Stati Uniti, è 4-5 volte più costoso di quello russo via gasdotto”. Lo ha detto oggi l’ambasciatore russo in Italia Sergey Razov intervistato dall’Ansa.

“La costruzione di impianti di rigassificazione comporta costi enormi e crescenti preoccupazioni su piano ambientale. I prezzi del gas naturale per le imprese industriali e le famiglie sono aumentati di molte volte, causando un impatto negativo sulla competitività dei prodotti italiani. In Russia esiste un’espressione: “congelarsi le orecchie per far dispetto alla mamma”. Un sacrificio vano e inutile, tanto più che i russi hanno sempre auspicato il bene degli italiani.”