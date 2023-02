Tragedia a Carnevale: 17enne muore cadendo da un carro allegorico a San Cosmo Albanese

Sicurezza e carnevali, è questa è la tematica che da giorni infiamma il dibattito in italia dopo alcuni incidenti che hanno caratterizzato alcune sfilate

Arriva oggi, purtroppo, l’ennesimo caso di un incidente mortale avvenuto in occasione di una sfilata di carri allegorici. Riprendiamo la notizia auspicando che il tema della sicurezza induca istituzioni ed organizzatori dei Carnevali a tenere la barra dritta e garantire ad operatori e fruitori una assoluta serenità durante le parate. Sciacca è in fermento per l’organizzazione del carnevale di Maggio voluto dal sindaco Fabio Termine e dal suo staff, l’ultima edizione organizzata nel 2020 vide la tragedia del piccolo Salvatore e ben tre rinvii a giudizio, è dunque d’obbligo porre l’accento sulla sicurezza, a prescindere da tutte le altre considerazioni sulle singole vicende.

A San Cosmo Albanese, in provincia di Cosenza, il Carnevale si è trasformato da festa a tragedia. Durante la sfilata di martedì grasso un giovane di soli 17 anni, Angelo Viteritti, originario di San Giacomo d’Acri, ha perso la vita, pare, dopo essere caduto dal carro allegorico su cui stava viaggiando. L’esatta dinamica dei fatti è ancora in corso di accertamento da parte degli inquirenti.

La tragedia ha fatto sprofondare nel dolore tutta la comunità del piccolo borgo calabrese, composto da circa 600 abitanti. Il drammatico episodio si è consumato nel pomeriggio di martedì 21 febbraio. A scoprire il giovane riverso a terra in una pozza di sangue sono stati i carabinieri della stazione locale. Il suo corpo si trovava alle porte del comune in mezzo alla strada, lungo la provinciale 183, dove era transitata la sfilata di Carnevale. La prima ricostruzione dei carabinieri ha permesso di accertare la drammatica caduta del 17enne dal carro carnevalesco. Tuttavia le indagini proseguono per verificare l’esatta dinamica dell’incidente e soprattutto le circostanze che hanno portato al decesso del giovane. E’ stata disposta l’autopsia sul cadavere, ma pare comunque che gli sia stato fatale battere la testa.