Kiev attacca Mosca con droni: “Sono stati soppressi e si sono schiantati. Non ci sono vittime”

“Un tentativo del regime di Kiev di compiere un atto terroristico utilizzando due droni su obiettivi nel territorio della città di Mosca è stato fermato”

Lo scrive l’agenzia di stampa russa Tass. secondo cui un drone ha colpito un palazzo nel sud della capitale, mentre altri hanno centrato due edifici non residenziali in città. Detriti di un ultimo sono stati trovati nel centro di Mosca. I servizi di emergenza russi al momento non segnalano feriti.

“I droni sono stati soppressi e si sono schiantati. Non ci sono vittime”, viene aggiunto.

L’agenzia di stampa Tass ha riferito che un drone è caduto su Komsomolsky Prospekt, vicino al ministero della Difesa russo, mentre un altro ha colpito un centro commerciale in via Likhacheva vicino a una delle principali tangenziali di Mosca.

la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, ha definito l’attacco di droni di questa notte a Mosca “un atto di terrorismo internazionale”, ha detto al canale televisivo RTVI, commentando l’incidente, aggiungendo che “i sistemi di guerra elettronica hanno bloccato due droni ucraini, facendoli schiantare”.

Il ministero della Difesa russo ha confermato che ” questa mattina, 24 luglio, il tentativo del regime di Kiev di condurre un attacco terroristico contro strutture a Mosca, utilizzando due veicoli aerei senza pilota, è stato sventato”. Il ministero ha affermato che “i sistemi di guerra elettronica hanno bloccato due droni ucraini, facendoli schiantare”. Nessuno è rimasto ferito, ha aggiunto il ministero.