Kiev ha presentato la lista di armi che vuole dagli Stati Uniti… mancano solo le atomiche, ma il Senato ha bloccato i fondi

L’ultima lista di armi che l’Ucraina ha chiesto agli Stati Uniti comprende il meglio del meglio della tecnologia militare del momento, persino i jet da trasporto C-17 Globemaster della Boeing e il C-130 Super Hercules della Lockheed Martin, al momento mancano le atomiche, ma con Zelensky, mai dire mai



Kiev ha presentato agli Usa una “lista di armamenti per le esigenze della difesa ucraina” di cui dice di aver bisogno per combattere l’esercito russo e dentro c’è di tutto tranne le atomiche. Si inizia dai sofisticati sistemi di difesa aerea, aerei da combattimento F-18 “Hornet”, droni, elicotteri Apache e Blackhawk. Sarebbe questa la lista, secondo i documenti visti dai media, che alcuni funzionari del ministero della Difesa ucraino hanno presentato durante una sessione a porte chiuse a Washington alla quale hanno partecipato funzionari governativi e dirigenti dell’industria della difesa.

L’elenco completo include armi che l’Ucraina ha già in stock, come i carri armati Abrams e l’artiglieria da 155 millimetri, oltre ad armi come F-16, droni e missili ATACMS a lungo raggio richiesti in passato. Ma l’elenco riserva alcune sorprese, tra cui articoli di grande valore come i jet da trasporto C-17 Globemaster realizzati dalla Boeing e il C-130 Super Hercules realizzato dalla Lockheed Martin. Gli elicotteri d’attacco Apache della Boeing sono nella lista, così come l’elicottero Blackhawk. I documenti mostrano che l’Ucraina sta anche cercando aerei da combattimento F-18 “Hornet”, tre tipi di droni prodotti dalla General Atomics t e il sofisticato sistema di difesa aerea Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) prodotto dalla Lockheed.

La lista però, dopo che ieri sera repubblicani hanno bloccato gli aiuti all’Ucraina, con il voto ha messo in luce il calo del sostegno del Congresso al sostegno a Kiev nella guerra contro la Russia, rischia di rimanare solo un foglio di carta buono per gli archivi storici.