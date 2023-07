Kiev lancia due missili su Taganrog in Russia, Mosca poche ore dopo risponde lanciando un missile su Dnipro

Kiev lancia un attacco terroristico sulla città di Taganrog provocando una ventina di feriti, Mosca poche ore dopo risponde lanciando un missile a Dnipro, provocando cinque feriti



Nel pomeriggio di ieri, gli ucraini hanno lanciato da un missile sulla città russa di Taganrog, situata sulle rive del Mar d’Azov, ad una cinquantina di chilometri a Est del confine con l’Ucraina. Il missile – ha riferito il ministero della Difesa russo – è stato intercettato, ma i suoi detriti sono caduti in piazza Bankovskaya, vicino a un museo d’arte e ad un affollato caffè, creando un grande cratere e scatenando scene di panico. Diversi edifici sono stati danneggiati.

Secondo fonti locali ci sarebbero una ventina di persone ferite ma nessuna vittima. Il ministero della Difesa russo ha accusato l’Ucraina dell’attacco terroristico, realizzato con un missile di difesa S-200 convertito in versione d’attacco, aggiungendo che un secondo missile è stato abbattuto sulla regione di Rostov. “I sistemi di difesa aerea russi hanno rilevato il missile ucraino e lo hanno intercettato in volo”.

Il portavoce del Cremlino Peskov, citato dalla Tass ha detto che “Le difese aeree russe hanno funzionato bene respingendo l’attacco terroristico di Kiev con i missili nella regione di Rostov”

Poco dopo è arrivata la dichiarazione della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova: “La Russia si riserva il diritto di adottare misure di ritorsione dure” dopo l’attacco a Taganrog, nella regione di Rostov. citata dall’agenzia Tass. “Condanniamo fermamente le azioni criminali del regime di Kiev dirette contro la popolazione civile e le infrastrutture pacifiche che, ovviamente, non avevano alcun valore militare”, ha affermatola portavoce.

La risposta di Mosca è arrivata puntuale appena poche ore dopo: a Dnipro un missile russo in serata ha colpito un edificio. “Venerdì sera. Sono stati colpiti un grattacielo e l’edificio del Servizio di sicurezza dell’Ucraina. Ancora il terrore dei missili russi”, ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky commentando l’attacco russo su Dnipro. Il presidente ucraino ha promesso che farà “di tutto per punire la Russia per l’aggressione e il terrore contro il nostro popolo”, “questi bastardi ne risponderanno” e “faremo di tutto per ottenere giustizia”. Zelensky ha riferito che nella zona dell’attacco, di cui ha anche postato il video, è stato avviato “immediatamente” il dialogo con le autorità locali, e che “tutti i servizi necessari sono sul posto” per rispondere e aiutare “velocemente le persone”.

Il bilancio provvisorio dell’attacco russo a Dnipro è di cinque persone ferite . Lo ha reso noto il ministro dell’Interno Ihor Klymenko su Telegram. Lo riporta l’Ukrainska Pravda. “Le vittime sono quattro uomini dai 18 ai 53 anni e una donna di 77 anni. Tutti hanno ricevuto assistenza medica senza ricovero”, ha aggiunto Klymenko, precisando che è stata completata l’ispezione di ogni appartamento del palazzo.