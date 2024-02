L’ Ue approva il 13esimo (probabilmente inutile) pacchetto di sanzioni contro Mosca

Nonostante, come ampiamente dimostrato da autorevoli economisti e approfondite analisi economiche, i precedenti 12 pacchetti di sanzioni hanno danneggiato marginalmente la Russia che le ha “allegramente” eluse, l’Eu vara il 13esimo pacchetto



Gli ambasciatori dell’Ue hanno dato il via libera politico al 13esimo pacchetto di sanzioni per la guerra della Russia contro l’Ucraina. Si tratta – spiega la presidenza Ue – di uno dei pacchetti più ampi approvati dall’Ue. Sarà sottoposto a una procedura scritta e approvato formalmente per il 24 febbraio, secondo anniversario dell’invasione russa. I pacchetti precedenti non hanno fatto grandi danni alla Russia la cui economia sta crescendo grazie proprio all’economia di guerra, mentre quasi tutti i Paesi europei, in primis la Germania, stanno registrando numeri in negativo.