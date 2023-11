La Corea del Nord lancia con successo satellite spia militare: probabile l’apporto della tecnologia della Russia 

La Corea del Nord ha messo in orbita con successo un satellite spia militare. I precedenti tentativi erano fallitio

Lo hanno comunicato le autorità spaziali nordcoreane in una nota, spiegando che con un proprio veicolo di lancio spaziale ha messo in orbita il satellite Malligyong-1. La National Aerospace Technology Administration (NATA) ha riferito di avere lanciato il razzo alle 22,42 ora locale. Si tratta del terzo tentativo dopo i due andati a vuoto nei mesi scorsi . Il Jcs non ha fornito dettagli, compresi quelli tecnici, ad esempio riguardanti il razzo vettore del satellite spia, se quest’ultimo abbia raggiunto l’orbita e da dove sia avvenuto il lancio.

Il successo militare arriva dopo la stretta collaborazione con scambio di informazioni con la Russia e il sospetto che la tecnologia di Mosca abbia contribuito alla riuscita dell’operazione non è utopia. La nota di Pyongyang aggiunge che il leader Kim Jong Un ha osservato il lancio e che il Paese ha intenzione di lanciare altri satelliti spia, con lo scopo di rafforzare la prontezza bellica della Corea del Nord in risposta alle mosse militari ostili dei suoi rivali.

Il leader nordcoreano avrebbe esaminato le fotografie delle principali basi militari statunitensi a Guam, ricevute dal satellite, aggiungono i media di Pyongyang. e Kim “ha guardato le foto aerospaziali della base aeronautica di Anderson, del porto di Apra e di altre importanti basi militari delle forze statunitensi scattate nel cielo sopra Guam nel Pacifico, ricevute alle 9:21 del 22 novembre”, ha riferito l’agenzia statale Kcna.