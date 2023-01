La guerra su tutti i fronti di Kiev: mentre gli uomini di Zelensky si dimettono, i reclutamenti vengono fatti col fucile in mano

Tutto il popolo ucraino vuole combattere con le armi contro i russi? Non sembra da alcuni video arrivati dall’Ucraina, dove i reclutatori dell’esercito ed i poliziotti vengono visti puntare le armi addosso ai coscritti e “nascondersi” su auto civili e ambulanze. Intanto al governo di Kiev si pensa agli scandali sulla corruzione nell’esercito

L’Ucraina non sembra messa bene, né sul versante militare, con la Russia che lenta, ma inesorabile, continua a lavorare alacramente nel Donbass, sia sul versante politico, con un’ondata di dimissioni al vertice del governo ucraino causato da corruzione e non solo. La sensazione è che chi può abbandoni la nave.

Il vice capo dell’ufficio presidenziale ucraino Kyrylo Tymoshenko, quattro viceministri e cinque governatori regionali sono stati destituiti dai loro incarichi in Ucraina in seguito a un presunto scandalo di corruzione nell’esercito. E’ stato licenziato anche il vice procuratore generale dell’Ucraina Simonenko, mentre si è arrivati proprio oggi all’undicesimo mese di guerra.

Intanto come visibile dal video arrivano immagini forti dall’ucraina, di uomini obbligati dai militari armati ad arruolarsi nell’esercito. Non solo, da altri video si vede che i militari che si occupano dell’arruolamento per non farsi avvistare in anticipo svolgono le missioni di arruolamento su auto civili o addirittura su ambulanze.