La Meridiana diffida l’autore del Cd “Carnevale di Sciacca” con le canzoni di Nanà

Il CD contenente le canzoni del Carnevale di Sciacca 2023 è stato messo in commercio con il marchio ufficiale della manifestazione senza che la società organizzatrice abbia dato il consenso

“Nella giornata di lunedì 22 maggio – scrive la Meridiana in un comunicato – è stato messo in vendita un CD contenente le musiche del Carnevale di Sciacca 2023, riportante nella copertina dello stesso il logo ufficiale della manifestazione. Lo stesso logo è stato utilizzato per pubblicizzare il CD in una locandina affissa nei punti vendita dove gli stessi vengono commercializzati”.

“La Meridiana Eventi, – si legge nel comunicato – che detiene il marchio del Carnevale 2023 in esclusiva, comunica che non ha autorizzato l’autore del CD e nessun altro soggetto, all’utilizzo del marchio e che pertanto lo stesso è stato utilizzato abusivamente. Pertanto la stessa Meridiana Eventi nel dissociarsi completamente da tale iniziativa comunica di avere già provveduto a diffidare il soggetto autore del CD a tutela dei propri interessi”.

La Meridiana Eventi, con la diffida chiede all’autore del Cd, che contiene le canzoni del cantante Nanà Gulino, di rimuovere la copertina e la locandina, operazione che a distribuzione avvenuta risulta alquanto “complicata”. In pratica il produttore dovrebbe ritirare tutti i supporti dai vari negozi, rimuovere il bollino SIAE, che andrebbe distrutto e sostituire le copertine, un lavoro che ad un’analisi grossolana, costerebbe più che andare a ristampare il CD.