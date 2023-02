La nuova strategia di Kiev: “Wagner e Comando russo in conflitto” e pubblicano video fake

In un video presunti soldati Wagner sparano alle foto dei generali russi, commenta direttamente Prigozhin: “Video fake girato nelle zone meridionali, anche i fucili usati non sono i nostri”

Presunti soldati Wagner sparano alle sagome dei generali russi Gerasimov e Lapin, video smentito da Prigozhin

Nuova sfaccettatura della guerra in Ucraina, che non si combatte solo sul campo di battaglia, ma anche sulla propaganda, soprattutto social.

Questa non è certo la prima volta che viene scoperto un video fake realizzato dall’intelligence di Kiev, ma questo video conferma la tendenza – che si trova anche sui grandi mass media occidentali – di cercare conflitti e dissidi interni al fronte russo. Si ricorderà che già mesi fa la stampa occidentale aveva dato grande risalto ad ogni affermazione del leader ceceno Kadyrov che mettesse in dubbio o commentasse aspramente le decisioni del comando russo sulla guerra in ucraina, lo stesso accade da alcune settimane a questa parte con il capo della Wagner Yevgeny Prigozhin.

Nello specifico le parole di Prigozhin sono state riprese nell’ambito delle sue idee sulle tempistiche della possibile futura presa russa di Bakhmut, varie lamentele riguardo alla “burocrazia russa” e al fatto che “la Wagner non ha nulla a che fare con l’Esercito russo”. Quest’ultima frase soprattutto è stata ripresa da molta stampa attribuendo per lo più un tono polemico alle parole del capo della Wagner, omettendo di dire che tale commento era stato fatto in relazione alle dichiarazioni del presidente francese Macron secondo cui la Wagner è ormai uno strumento di Mosca in senso “istituzionale”.

Oggi il capo di “Wagner” ha commentato un video recentemente diffusosi sui social dove presunti soldati Wagner sparano alle fotografie dei generali russi Gerasimov e Lapin, rispettivamente ex ed attuale Capo di stato maggiore russo.

Sui suoi canali social, Prigozhin ha commentato: “I miei ragazzi me lo hanno descritto in dettaglio e mi hanno dato i loro commenti. In primo luogo, qui ora abbiamo la neve ovunque, quindi questi “pretzel” con le magliette, molto probabilmente, hanno girato da qualche parte nelle direzioni meridionali.

Secondo: i nostri Pecheneg – le mitragliatrici usate nei video, evoluzione delle storiche PKM, ndr – sono tutti nuovi di zecca, nuovi di zecca, non usiamo quelli ridipinti.

E in terzo luogo, ancora una volta, posso semplicemente confermare che questa non è la PMC Wagner ma nient’altro che un falso ucraino”.