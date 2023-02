Agrigento, 26enne si ribalta con l’auto nella notte: trovato da un passante già morto solo questa mattina

Un incidente mortale, di cui non è chiara la dinamica, si è verificato nella notte: ventiseienne si è ribaltato con la sua auto ed stato trovato morto da un passante

La tragedia è accaduta questa notte lungo il viale Mediterraneo, nella zona industriale fra Agrigento-Favara ed Aragona. La vittima è Raimondo Giglia, un ventiseienne di Aragona, molto conosciuto, apprezzato e stimato. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, che pare tornasse da una festa di Carnevale, era alla guida di una Fiat Panda che si sarebbe ribaltata senza che nessuno si accorgesse dell’incidente. Soltanto intorno alle 7 di questa mattina, un passante ha visto l’auto ribaltata con il giovane che pare nell’urto sia stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Il passante ha subito chiamato il 118 e sul posto sono arrivati i sanitari che hanno trasportato il 26enne al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” dove i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso.

Come da prassi l’ospedale ha avvisato i carabinieri che si sono recati sul luogo dell’incidente per eseguire i rilievi per ricostruire la dinamica e sembra che l’utilitaria si sia ribaltata dopo avere toccato qualcosa. Il sindaco di Aragana Pendolino appresa la notizia ha commentato: “Siamo vicini alla famiglia, siamo tutti sconvolti. Stiamo provvedendo a sospendere tutte le manifestazioni del Carnevale. E’ una tragedia per tutti noi. Non possiamo fare altro che stringerci attorno al dolore e alla disperazione dei genitori di Raimondo, un ragazzo perbene, così come i suoi genitori”.