La portavoce trans della Difesa territoriale ucraina è stata sospesa: “Ha minacciato giornalisti russi”

La sergente transgender Sarah Ashton-Cirillo è stata sospesa dal suo incarico portavoce delle forze della Difesa Territoriale Ucraina. Il motivo della rimozione è stato subito reso noto: “Le dichiarazioni del Sergente Ashton-Cirillo nei giorni scorsi non sono state approvate dal comando della Difesa Territoriale Ucraina o dal comando dell’Forze Armate dell’Ucraina. Quando conducono operazioni militari contro l’aggressore, le forze di difesa dell’Ucraina osservano rigorosamente le norme del diritto umanitario internazionale. Il comando della TDF condurrà un’indagine ufficiale sulle circostanze di queste dichiarazioni. Verranno prese le opportune decisioni. Il sergente Sarah Ashton-Cirillo è sospeso immediatamente in attesa delle indagini.”, ha dichiarato il servizio stampa della Difesa Territoriale sul social network “X” exTwitter.

