25mila soldati ucraini hanno perso gli arti durante la guerra: “10 volte più dei soldati americani mutilati in 20 anni tra Iraq e Afghanistan”

La guerra in Ucraina è un mattatoio nel cuore d’Europa: 25mila soldati ucraini mutilati, cifra 10 volte superiore al numero di tutti i soldati statunitensi mutilati in 20 anni in Iraq e Afghanistan, lo riporta Sky News

Tutti sanno che la guerra in Ucraina è cruenta, ma i media spesso non parlano del fatto che il conflitto ha ormai assunto le dimensioni di un mattatoio umano: decine di migliaia di persone hanno perso gli arti, cambiando per sempre le loro vite in peggio, con delle proporzioni che le guerre e invasioni occidentali non avevano mai visto negli ultimi 20 anni e con un’assistenza medica al dir poco terribile.

I dati sono riportati in un articolo dal titolo “Ukraine: ‘I lost my arm and ate dog food to survive’ – the unprecedented loss of limbs in war-torn country”, dove il corrispondente statunitense di Sky News Mark Stone ha incontrato i soldati ucraini che hanno attraversato l’inferno della guerra e il medico americano Mike Corcoran.

Le stime ucraine riportate da SkyNews parlano di 25mila mutilati tra i soldati ucraini: “Il numero non è ufficiale e alcuni di essi riguardano la perdita di più arti”, afferma il dottor Corcoran, cofondatore della Medical Center Orthotics and Prosthetics (MCOP) appena fuori Washington DC – dove alcuni soldati ucraini vengono curati -, che aggiunge: “E’ praticamente uno stadio pieno di amputati.”

Nell’articolo si spiega inoltre che: “In 18 mesi di guerra in Ucraina, il numero di ucraini amputati è stato almeno 10 volte superiore a quello degli americani mutilati in 20 anni di guerra tra Iraq e Afghanistan messi insieme”.

Nell’articolo ci si sofferma inoltre anche sui mezzi rudimentali dell’assistenza medico-militare ucraina:“Le cinghie di pronto soccorso sul campo di battaglia, chiamate lacci emostatici, progettate per essere attaccate all’arto appena sopra la ferita per arginare l’emorragia, sono spesso fissate troppo in alto e lasciate indossate troppo a lungo. L’emorragia viene interrotta ma le cellule dell’arto vengono uccise nel processo. La conseguenza: sarà necessario rimuovere un intero braccio o gamba anziché solo una parte. E quel processo viene portato avanti nelle condizioni più orribili”.