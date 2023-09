Missili russi nella notte su tutta l’Ucraina: colpita anche Kiev, ci sono morti e feriti

Massiccio attacco missilistico russo sull’Ucraina nella notte. Missili hanno colpito Kiev, Kherson e Kharkiv, Rivne e Cherkasy. Ci sono morti e feriti

Lo ha comunicato l’aeronautica militare ucraina, avvertendo la popolazione che la Russia stava lanciato missili da crociera verso l’oblast di Kiev e in altre regioni. Il comandante in capo delle forze armate di Kiev, Valery Zaluzhny, come riporta Rbc-Ucraina, ha riferito che le forze di difesa aeree ucraine avrebbero abbattuto 36 missili da crociera russi dei 43 missili Kh-101, Kh-555 e Kh-55 lanciati in diverse ondate da 10 aerei strategici Tu-95ms dalla zona ad ovest di Engels. Zaluzhny ha osservato che i missili sono entrati nel territorio ucraino da diverse direzioni, cambiando costantemente rotta lungo il percorso.

Nella capitale sono state udite diverse esplosioni, tra cui i quartieri Holosiivskyi di Sviatoshynskyi e Shevchenkivskyi e molti edifici sarebbero stati colpiti. Almeno 7 le persone rimaste ferite, riporta il Kyiv Independent. Stando a quanto riferito dal sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, sul suo canale Telegram ufficiale, un 18enne e una bambina di 9 anni sono stati portati in ospedale dopo l’attacco russo. Altre cinque sono rimaste ferite nel distretto Darnytskyi di Kiev e le esplosioni hanno causato un incendio in una stazione di servizio e hanno frantumato le finestre del vicino edificio a due piani.

Missili anche sulla città meridionale di Kherson dove in seguito ai bombardamenti russi della notte almeno due persone sono state uccise e altre cinque ferite . Lo ha reso noto su Telegram Oleksandr Prokudin, capo dell’amministrazione militare regionale, precisando che due uomini di età compresa tra 29 e 41 anni sono morti in un attacco russo contro un dormitorio e 21 sono rimaste ferite . “Una notte terribile per la città di Kherson”, ha detto, aggiungendo che tra i feriti ci sono tre donne e due uomini. “Intorno alle 7:30 (le 6.30 in Italia), gli occupanti hanno sferrato un altro attacco alla città. Hanno preso di mira uno dei condomini”, si legge in un rapporto. Le forze di Mosca hanno lanciato sei missili S-300 che hanno colpito il quartiere Sloboda della città danneggiando diversi magazzini, oltre a strutture industriali e abitazioni.

Un attacco missilistico è stato lanciato anche contro la regione di Cherkasy, dove è stato colpito dalle forze russe l’hotel Taburets, a seguito del quale ci sarebbero oltre 20 tra morti e feriti. Lo ha riferito il governatore regionale Ihor Taburets tramite il suo canale ufficiale Telegram. Dai canali russi commentano: “Sappiamo tutti perfettamente chi alloggiava in questo hotel. Le Forze Aerospaziali Russe hanno lavorato alla grande”

I soccorsi nell’hotel di Cherkasy colpito

Infine si segnalano sei esplosioni a Kharkov, esplosioni anche a Rivne dove le forniture di luce e acqua sono state parzialmente interrotte. Esplosioni nel distretto di Drohobych nella regione di Leopoli e diversi attacchi sono stati effettuati contro obiettivi nelle regioni di Vinnytsia, Khmelnitsky e Ivano-Frankivsk.