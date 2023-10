L’agricoltore di Santa Margherita rimasto schiacciato dal suo trattore è morto nell’ospedale  Villa Sofia, a Palermo dove era ricoverato 

E’ morto 4 giorni dopo il ricovero l’ agricoltore rimasto vittima di un ‘incidente: i l trattore sul quale stava lavorando si è ribaltato e lo ha schiacciato

È morto all’ospedale Villa Sofia di Palermo dove era ricoverato da 4 giorni, Pietro Bilello, agricoltore di 71 anni di Santa Margherita di Belice, che lo scorso 7 ottobre era rimasta vittima di un grave incidente sul lavoro. L’uomo era alla guida di un trattore nel suo podere di contrada Montagnola, quando, per cause in corso di accertamento il pesante messo si è ribaltato schiacciandolo.

Bilello è stato immediatamente soccorso, ma le sue condizioni sono apparse subito gravi tanto che fu stato trasferito d’urgenza in elisoccorso al Trauma center del capoluogo, dove purtroppo è deceduto.