Lamorgese assegna alla Sea Watch 3 il porto di Pozzallo per fare sbarcare i 440 migranti recuperati nel mare libico

Il ministro Lamorgese chiude l’anno con l’ennesimo porto assegnato: la Sea Watch 3 con 440 clandestini a bordo autorizzata ad attraccare a Pozzallo

Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, competente in materia, ha assegnato alla nave dell’omonima ong tedesca Sea Watch 3, Pozzallo come “porto sicuro” per fare sbarcare i 440 clandestini che ha a bordo. La notizia è stata confermata dal sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna.

La Sea Watch 3 ha raccolto le 440 persone in cinque diversi interventi davanti le coste della Libia. Tra i clandestini a bordo, ci sono 167 minorenni non accompagnati, che hanno tra gli 8 e i 17 anni, e 14 bambini che hanno meno di un anno. La nove dopo l’Ok della ministro si sta dirigendo verso la scalo ragusano dove dovrebbe attraccare nel tardo pomeriggio.