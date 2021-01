Lamorgese autorizza sbarco di 265 migranti della Open Arms a Porto Empedocle prelevati davanti la Libia

Il nuovo anno inizia con l’Italia unica nazione europea che apre i porti ai migranti: la Ministro Lamorgese dopo il solito rifiuto di Malta autorizza la Open Arm a sbarcare 265 clandestini a Porto Empedocle

La Open Arms con 265 persone a bordo prelevate di fronte la Libia in due diverse operazioni, sta navigando verso Porto Empedocle. Ad autorizzare lo sbarco ed assegnare il porto, è stata la ministra dell’interno Luciana Lamorgese, dopo che Malta, primo porto in ordine di vicinanza, come sempre ha negato l’approdo. La Ong doverbbe giungere a destinazione intorno alle 11 di questa mattina, ma prima di entrare in porto, dovrà attendere che tutti i clandestini siamo sottoposti a tampone anti-Covid.