Lampedusa, 18 sbarchi con 608 migranti in poche ore e in 24 a Pantelleria arrivano mentre c’è il concerto di Concato

I clandestini a Lampedusa ci hanno abituato a tutto, sbarchi con a seguito cagnolini, pecore e ieri sera nella vicina pantelleria, anche uno accanto al palco dove era in corso il concerto di Fabio Concato

Al momento e sottolineiamo al momento, i barchini approdati indisturbati a Lampedusa, dalla tarda serata di ieri sono diciotto, con a bordo 608 clandestini, che come da prassi dopo i controlli in banchina, sono stati trasferiti nell’hotspot di contrada Imbriacola che a fronte di 250 posti disponibili, ospita ben 921 persone.

Gli ultimi due sbarchi della giornata, che non è ancora terminata, sono stati registrato intorno alle 13,40, dove su due diversi barconi, uno 65 e l’altro con 60 clandestini sono arrivati al molo Favarolo dell’isola. Con questi due arrivi dalla mezzanotte, il totale persone sbarcate è di 608.

Lo sbarco più “curioso”, è senz’altro quello di ieri sera, quando in 24, tra uomini bambini e donne, provenienti dalla Tunisia, sono arrivati a Pantelleria, sbarcando proprio accanto al palco dove era in corso il concerto di Fabio Concato. L’evento era stato rinviato per lutto, un mese fa, dopo la tragica tromba d’aria che aveva causato a Pantelleria due vittime ed è stato riproposto proprio ieri sera.

