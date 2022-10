Landini CGIL: “No a quote. Serve riforma complessiva delle pensioni”

Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in vista della legge di Bilancio da approvare col nuovo Governo Meloni, dice che sulle pensioni “stiamo chiedendo una riforma complessiva che sia in grado di affrontare l’insieme dei temi: non ci accontentiamo di qualche quota per vedere cosa succede a gennaio 2023, vogliamo che si affronti e si realizzi una riforma complessiva”.

I sindacati confederali chiedono infatti di costruire una pensione di garanzia per i giovani, dare la possibilità di andare in pensione da 62 anni o con 41 anni di contributi a prescindere dall’età, riconoscere la diversità tra lavori e una corsia per le donne.