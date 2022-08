L’attore Steven Seagal è nel Donbass e sta girando un film

L’attore e produttore cinematografico americano Steven Seagal sta girando un film sul Donbass

Seagal che è un dichiarato elettore del Partito Repubblicano americano, il 31 maggio 2021 ha aderito a un movimento putiniano. L’attore, esperto di arti marziali, che ha anche la cittadinanza russa e la cittadinanza serba, ha visitato le rovine della prigione dove erano detenuti i combattenti del reggimento nazionalista ucraino Azov. A riportare la notizia è l’agenzia Tass citando il servizio stampa del Partito Liberal Democratico della Russia.

Steven Seagal, criticato per la sua vicinanza a Putin, si trova nel Donbass per girare un film ed ieri ha parlato con i prigionieri nel centro di detenzione a Yelenovka. L’attore come si vede dalle foto con il carcere sullo sfondo, postate dal presentatore televisivo Vladimir Solovyov sul suo canale Telegram, è arrivato nel Donbass insieme al leader del partito, Leonid Slutsky.