Lavrov (Russia): “Creare Stato palestinese è storicamente inevitabile, Israele non si opponga”

Da Mosca monito ufficiale a Tel Aviv: sicurezza non si ottiene opponendosi a creazione nazione palestinese e sottraendo territori palestinesi

“La creazione di uno stato palestinese è storicamente inevitabile”. Lo ha detto senza se e senza ma il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un’intervista a RT, aggiungendo che israele non dovrebbe “acquisire la sicurezza” rifiutando di creare uno stato palestinese e riducendo il territorio previsto per tale nazione.

“Israele non dovrebbe acquisire la sicurezza rifiutando la creazione di uno stato palestinese e riducendo il territorio destinato allo stato palestinese”, ha sottolineato il diplomatico russo, specificando che questa è la posizione ufficiale che la Russia terrà con Israele, aggiungendo che la maggior parte delle discussioni in corso sul futuro della Striscia di Gaza “non prestano la dovuta attenzione” alla creazione di uno stato palestinese confinante a Israele.

Lavrov ha sottolineato infine l’urgenza della cessazione delle ostilità e di adottare misure per risolvere i problemi umanitari a Gaza: “Il compito più immediato e più urgente è la cessazione delle ostilità e l’adozione di misure per risolvere i problemi umanitari, che si osservano ovunque”, ha detto a RT.