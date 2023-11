Mosca avverte: “Grosso errore pensare moderazione dell’Iran come via libera guerra a Gaza”

Il ministro degli Esteri russo non vede “alcun segno che l’Iran o qualsiasi altro paese desideri avviare una guerra su larga scala nella regione”, ma percepire questo come debolezza sarebbe un “grosso errore”

Sarebbe un grosso errore percepire la moderazione dell’Iran e di altri paesi arabi sulla questione del conflitto israelo-palestinese come un “via libera” a qualsiasi azione di Israele nella Striscia di Gaza, ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un’intervista a RT.

“Credo che né l’Iran né il Libano vogliano alcun coinvolgimento in questa crisi”, ha sottolineato il ministro, rimarcando però che “non vedo alcun segno che l’Iran o qualsiasi altro paese desideri iniziare una guerra su larga scala nella regione. Il problema è che se questa moderazione viene percepita come debolezza, come il via libera per fare ciò che si vuole a Gaza, sarà un grosso errore”, ha detto Lavrov.