Usa. La Camera approva legge di bilancio: evitato lo shutdown, ma non ci sono fondi per l’Ucraina. Vince lo speaker Johnson

La legge proposta dal nuovo speaker trumpiano della Camera, Mike Johnson, è stata approvata su base bipartisan: 336 voti a favore, dei quali 209 espressi dai Democratici e 95 contrari, quasi tutti repubblicani

La legge di bilancio federale deve essere approvato dal Senato e firmato dal Presidente entro la mezzanotte di venerdì 17 novembre, data di scadenza della legge precedente. Con l’accordo raggiunto tra repubblicani e democratici, lo shutdown è stato evitato fino a gennaio 2024, ma non include la richiesta del Presidente Biden di 106 miliardi di dollari per l’Ucraina, Israele, la sicurezza dei confini e altri fondi supplementari.Di fatto una vittoria per il nuovo speaker, Mike Johnson.