Le autorizzazioni e le licenze necessarie per aprire una tabaccheria

Chi sogna di aprire prima o poi un’attività in proprio ha magari pensato di gestire una tabaccheria. Questi negozi sottostanno però a ferree leggi che ne regolano l’apertura e la presenza sul territorio. Chi vuole aprire una tabaccheria deve quindi prepararsi a dover seguire un lungo iter burocratico durante il quale sarà necessario ottenere diverse licenze e certificazioni.

Requisiti per ottenere la licenza

Prima di tutto per aprire una tabaccheria bisogna ricevere la certificazione ufficiale ADM, conosciuta un tempo come AAMS. Questa certificazione è emessa dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, organo che si occupa anche della regolamentazione dei casinò sia online che fisici che, prendendo parte a un concorso, devono provare di poter garantire la sicurezza dei giocatori, il pagamento in caso di vincite e la presenza di un servizio clienti accessibile e gratuito. Queste certificazioni sono quindi fondamentali per assicurare alla clientela trasparenza e un rapporto onesto con il commerciante. Nel caso delle tabaccherie, la certificazione ADM sancisce anche il fatto che il territorio su cui sorgerà la tabaccheria ha veramente bisogno di tale servizio.

Per ottenere la licenza, infatti, la nuova tabaccheria deve distare almeno 300 metri da una tabaccheria già esistente in un comune di massimo 30.000 abitanti, 250 metri fino a 100.000 abitanti e 200 metri dai 100.000 abitanti in su. Sotto i 10.000 abitanti le tabaccherie non possono superare il numero di una ogni 1.500 abitanti. Viene inoltre presa in considerazione la produttività delle tabaccherie già esistenti, calcolato sugli gli introiti delle tre tabaccherie più vicine presenti nel comune, per valutare se la nuova tabaccheria soddisfarà le necessità degli abitanti o se queste sono già coperte dalle attività già esistenti. Tutte queste regolamentazioni non sono però valide se la nuova tabaccheria sorge a più i 600 metri da quelle già presenti sul territorio.

Fonte: Pixabay



Altre autorizzazioni e certificazioni necessarie

Una volta soddisfatti tutti questi requisiti è possibile fare richiesta e ottenere una licenza tramite concorso pubblico. Un’altra strada, seppur molto costosa, è invece quella di acquistare una licenza da una tabaccheria già esistente, assumendone la gestione. I costi in questo caso potrebbero però lievitare e arrivare ai 150.000 euro per la sola licenza. Al momento della richiesta della licenza è inoltre fondamentale stabilire il tipo di tabaccheria che si intende aprire. Esistono infatti quattro tipi di tabaccherie riconosciute ADM. La tabaccheria ordinaria è quella più comune, cioè un negozio che vende tabacchi, mentre quelle speciali sono situate dentro strutture ricettive come stazioni, alberghi o aeroporti. È inoltre possibile richiedere licenze per i cosiddetti patentini, che permettono di vendere tabacchi all’interno di altre attività come i bar, e l’autorizzazione per l’installazione di distributori automatici.

La licenza non è però tutto ciò che serve per aprire una tabaccheria. Sono infatti diverse le autorizzazioni e certificazioni necessarie. Prima di tutto bisogna aprire una Partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate e iscriversi al Registro delle Imprese. È inoltre necessario partecipare a un corso di formazione della durata di tre giorni. Ottenuta la Partita IVA e il diploma di partecipazione al corso bisogna provare l’idoneità dei locali scelti per l’apertura dell’attività e ricevere l’autorizzazione comunale a esporre le insegne. Le tabaccherie difficilmente si limitano inoltre alla vendita di soli tabacchi e molte di queste attività fungono anche da ricevitorie, cartolerie e perfino mini market. È quindi necessario munirsi di tutte le certificazioni e autorizzazioni necessarie per tutte le vendite collaterali che verranno effettuate all’interno del negozio.

Fonte: Unsplash

Aprire una tabaccheria richiede molto tempo e spesso un’ingente spesa di denaro, ma se il territorio ha però bisogno di quest’attività spesso le spese saranno velocemente ripagate. Prima di aprire una tabaccheria è però fondamentale conoscere tutti i passaggi necessari per essere a norma e ricevere tutte le licenze e le autorizzazioni ufficiali.