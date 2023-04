Le forze armate russe mostrano gli aerei da attacco al suolo Su-25 in azione – VIDEO

I missili sono stati lanciati dalla coppia di caccia a bassa quota: dopo l’uso di armi aeree, i piloti, rilasciando esche per i lanciarazzi nemici, sono tornati all’aeroporto di partenza in sicurezza

“A seguito della sortita, le posizioni fortificate mimetizzate e i veicoli corazzati delle forze armate ucraine sono stati cancellati”. “Cacellati” questo lo stringato commento al video rilasciato dal Ministero della Difesa russo oggi sul lavoro degli aerei da attacco al suolo Su-25 usati in Ucraina dalle forze russe.

Gli aerei da attacco al suolo – in inglese: (ground-)attack aircraft – sono caccia progettati per attaccare obiettivi a terra e vengono spesso impiegati per il supporto aereo ravvicinato o l’appoggio tattico alle forze di terra.