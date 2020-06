Lentini (SR). Incidente autonomo: muore un 39enne dopo avere perso il controllo della moto

Un incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri nel siracusano: un uomo di 39 anni ha pero la vita

È accaduto intorno alle 19 sulla statale 114 tra Agnone Bagni e Lentini, in provincia di Siracusa. La vittima è Francesco Caniglia, 39enne macellaio di Lentini. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava rientrando a casa dal lavoro a bordo della sua moto, una Honda 600, quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo schiantandosi sul selciato.

Sul posto è intervenuto il personale del 118, ma per il 39enne non c’è stato nulla da fare. I rilievi del caso sono stati eseguiti dai carabinieri di Augusta e la procura di Siracusa ha aperto una inchiesta.