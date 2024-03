Leonardo, sportivo dal fisico eccezionale muore a 24 anni colto da malore improvviso: era il pilone del Villorba Rugby

È morto sotto gli occhi della madre e del fratello a causa di un infarto fulminante. La federazione ha chiesto un minuto di silenzio prima della partita di Rugby “Italia-Scozia”

La tragedia si è consumata ieri mattina nell’abitazione di famiglia a Villorba, in provincia di Treviso. A stroncare la giovane vita di Leonardo Florian, dipendente di un’agenzia di sicurezza, sarebbe stato un infarto fulminate, un evento rarissimo in giovane atleta di soli 25 anni, dal fisico eccezionale, in perfetta forma, pilone della squadra di Rugby del Villorba.

Leonardo è stato colpito da un malore improvviso mentre in casa, sotto lo sguardo atterrito della madre e del fratello, che hanno subito chiamato i soccorsi. Il medico e gli infermieri del Suem 118 arrivati poco dopo nell’abitazione, hanno tentato di tutto per salvare il 24enne, ma purtroppo dopo lunghi e inutili tentativi di far ripartire il suo cuore, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’atleta. Solo un esame autoptico sul 24enne potrà chiarire le cause e nelle prossime ore la famiglia scioglierà le riserve sull’eventuale richiesta da formulare all’Usl 2.

Leonardo Florian era un giovane in perfetta forma, 120 chili di muscoli “una forza della natura” come lo ricordano i compagni della società sportiva e non aveva mai avuto nessun problema pregresso di salute, fatta eccezione per una normale influenza stagionale di cui aveva sofferto nelle scorse settimane. Leonardo doveva scendere in campo per la partita che la franchigia del Mogliano Rugby avrebbe disputato con la Fiamme Oro Roma, proprio a Villorba.

In serata, la squadra, molto scossa per quanto avvenuto ad un giocatore che era una colonna della rosa, si è riunita per discutere sullo scendere o meno in campo nel weekend. “Un lutto sconvolgente ha scosso nelle ultime ore tutto il Villorba Rugby – ha scritto la società su Facebook -: è mancato improvvisamente Leonardo Florian, 24 anni, pilone della formazione gialloblu. “Flo” (questo il soprannome dei compagni di squadra) aveva 24 anni ed era considerato come uno dei migliori uomini della mischia gialloblu. Stimato e apprezzato dalla società, lascia un enorme vuoto in tutti i dirigenti e tra gli amici della formazione villorbese che si stringono attorno alla famiglia”.

Nel pomeriggio il presidente Mirco Piccolo ha fatto visita alla famiglia manifestando il cordoglio della società: il 24enne era cresciuto e si era formato fin dalle giovanili nelle fila della società gialloblu. “Per qualsiasi cosa sanno che possono affidarsi a noi, siamo come una seconda famiglia. Leonardo ha giocato con noi fin da quando era un bambino”, ha sottolineato Piccolo.