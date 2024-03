Erdogan propone vertice di pace Zelensky lo gela: “‘Non si può invitare a un vertice di pace chi uccide”

Volodymyr Zelensky in conferenza stampa ha gelato Recep Tayyip Erdogan che ha proposto di “ospitare un vertice di pace a cui può partecipare anche la Russia”

Lo riporta Rbc Ucraina, precisando che il presidente ucraino ha detto al leader turco “Non vediamo come sia possibile invitare” a un vertice di pace “persone che bloccano, distruggono e uccidono tutto. Vogliamo ottenere un risultato, e il risultato è una pace giusta per l’Ucraina. Pertanto, i Paesi civili svilupperanno prima un piano e solo dopo coinvolgeranno i rappresentanti della Russia che vogliono una pace giusta”. Una risposta che blocca sul nascere qualsiasi tentativo di intavolare una proposta di pace e che forse piacerà a Putin che potrà cpsì giustificare l’avanzata in Ucraina.