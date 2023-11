Leucemia fulminante, Angelo muore in due giorni a 11 anni: inutile il trasferimneto d’urgenza

Una tragedia immane quella che ha colpito una famiglia di Centola, in provincia di Salerno, che ha visto il proprio figlio di appena 11 anni morire stroncato da una leucemia fulminante

Angelo Luongo, un ragazzini di appena 11 anni, è morto repentinamente, gettando nel profondo sconforto i suoi genitori, e tutta la comunità di Centola, in provincia di Salerno. Il piccolo solo due giorni fa era al letto, ma non rispondeva ai suoi genitori, che allarmati, hanno immediatamente chiamato i soccorsi, che lo hanno trasferito d’urgenza a Vallo della Lucania e successivamente all’ospedale Santobono di Napoli. Purtroppo ieri mattina, Angelo è deceduto, dopo pochissime ore, è morto ucciso da una leucemia fulminante.

Non appena la notizia di è diffusa tanti i messaggi di solidarietà e speranza hanno invaso i social, a testimonianza della grande partecipazione e dell’unità di Centola nei confronti dell’undicenne, che davanti a sè aveva tutta la vita. Condoglianze sono attivate dall’amministrazione del comune salernitano: “Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale e la cittadinanza tutta si stringono al dolore che ha colpito la famiglia Luongo per la perdita del caro Angelo. Il senso di smarrimento e di sgomento dinanzi al triste evento ha pervaso la comunità di Centola, lasciandola attonita. Si proclamano il lutto cittadino per i giorni 22 e 23 novembre. Grazie Angelo per la sensibilità, la generosità e l’amore che in questi anni hai regalato alla nostra comunità. Da oggi un angelo in più veglia su di noi”.