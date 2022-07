Lipari (ME). Perde il controllo della moto e si schianta sui paletti della galleria: muore un 37enne

Un incidente mortale si è verificato alle prime luci dell’alba: un 37enne alla guida di una moto è deceduto

È accaduto intorno alle 6,30 di oggi, domenica 31 luglio, nel tratto che da Canneto conduce a Lipari. La vittima è Giovanni Profilo, di 37 anni, di Canneto che lavorava per una ditta della borgata con la qualifica di frigorista. Dalle prime notizie pervenute l’uomo stava rientrando a casa dopo una notte trascorsa con gli amici, alcuni dei quali viaggiavano in auto dietro di lui,quando per cause in corso di accertamento, arrivato in galleria, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro i paletti che delimitano la carreggiata. Nell’impatto il 37enne è morto sul colpo.

Gli amici che lo seguivano hanno dato l’allarme e sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Oltre al 118 sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno eseguito i rilievi.