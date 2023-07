L’Iran ha aderito alla SCO, resta in attesa la Bielorussia la cui rapida adesione è sostenuta dalla Russia

Vertice virtuale della Shanghai Cooperation Organization: l’Iran si unisce formalmente, in attesa la Bielorussia, sostenuta dalla Russia, che ha lo status di osservatore nell’organizzazione

Al vertice virtuale della Shanghai Cooperation Organization (SCO), presieduto dal primo ministro indiano Narendra Modi, che si è svolto ieri hanno partecipato, il presidente russo Vladimir Putin, il presidente cinese Xi Jinping, il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif e i leader di quattro nazioni dell’Asia centrale (la quinta, il Turkmenistan, non è membro della Sco).

A loro si è unito il presidente iraniano Ebrahim Raisi. L’Iran infatti, ieri ha aderito formalmente all’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai. Secondo Vasily Kashin, direttore del Center for Comprehensive European and International Studies presso la Higher School of Economics (HSE University), il fatto che l’Iran abbia formalmente aderito all’organizzazione al vertice è indicativo della crescente influenza della SCO.

“Teheran è un importante attore internazionale per tutti i partecipanti all’organizzazione: è un importante fornitore di petrolio per la Cina e l’India, nonché il principale partner della Russia per quanto riguarda le questioni di sicurezza regionale. La sua adesione amplierà il significato dell’organizzazione e aumenterà le sue opportunità di coordinare le sue politica su piste come l’Afghanistan”, ha osservato l’esperto, aggiungendo che “le sanzioni anti-russe hanno accresciuto l’importanza della SCO dal punto di vista dell’interazione economica della Russia con altri membri”,

“La politica dell’Occidente, da un lato, ha creato incentivi alla ricerca di metodi alternativi per l’esecuzione di accordi finanziari tra paesi. La Turchia e l’Arabia Saudita hanno mostrato interesse per la SCO”, ha concluso Kashin.

Anche la Bielorussia ha presentato domanda di adesione e al momento ha lo status di osservatore e la sua adesione nell’organizzazione è sostenuta dalla Russia che ne auspica l’ingresso il più rapidamente possibile. “La Russia sostiene il completamento più rapido possibile del processo di adesione della Repubblica di Bielorussia alla SCO. Siamo certi che l’adesione della Bielorussia, partner strategico della Russia e alleato più stretto, avrà un impatto positivo sulle attività dell’organizzazione”, ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin al vertice virtuale online dell’organizzazione.

Il leader russo ha aggiunto che “è necessario un atteggiamento più attento e costruttivo per esaminare l’intero, piuttosto consistente, insieme di domande provenienti da altri paesi che desiderano aderire nell’organizzazione”.

Putin ha anche ringraziato i partecipanti al vertice per aver sostenuto le autorità russe durante il tentativo di ammutinamento armato della Wagner, durante il quale diversi leader dei paesi della SCO, tra cui il presidente cinese Xi, del Kazakistan Kassym-Jomart Tokayev, il presidente dell’Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev e l’iraniano Raisi, hanno contattato la loro controparte russa.