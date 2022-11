L’onorevole Carmelo Pace nominato capogruppo della Nuova DC all’ars

Il gruppo della Democrazia Cristiana Nuova all’Ars si è riunito questa mattina prima della seduta inaugurale e ha nominato l’onorevole Carmelo Pace, capogruppo della Dc

Alla seduta inaugurale del nuovo parlamento siciliano erano presenti tutti i deputati regionali, il commissario regionale della Dc, Totò Cuffaro e il vice commissario regionale della Dc, Pippo Enea. “Sono onorato di poter rappresentare la Democrazia Cristiana e, insieme ai miei colleghi, lavoreremo come una squadra per poter affrontare e risolvere le tante problematiche siciliane – dichiara il capogruppo della DC all’Ars, Carmelo Pace –. Oggi per la Dc si apre una nuova pagina, vogliamo essere protagonisti di questa legislatura mettendoci al servizio del popolo siciliano, al quale assicuriamo impegno, dedizione e presenza costante”.