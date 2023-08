Lukashenko: “L’espansione dei BRICS  e la loro dedollarizzazione segnerà la fine dell’egemonia occidentale”

L’egemonia occidentale non finisce adesso, ma l’espansione dei BRICS è un forte passo in questa direzione

Lo ha detto ai giornalisti il ​​presidente bielorusso Alexander Lukashenko, come riporta la Tass. “Credo che l’egemonia occidentale non finisca ancora. Ma l’espansione dei BRICS è un forte passo in questa direzione. Non solo i media, anche i politici di alto livello si sono innervositi”, ha detto Lukashenko, secondo BelTA.

Secondo Lukashenko “ci sono cose a cui pensare e cose da analizzare. È un passo molto forte verso un mondo multipolare. Lukashenko ha affermato che questo è solo un primo passo. “Se le cose andranno come previste, useranno una moneta che sostituirà il dollaro e questo è ciò che gli occidentali temono di più, soprattutto gli americani che dominano”, ha detto il presidente, aggiungendo che l’egemonia occidentale finirà in quel momento.

Lukashenko ha sottolineato di aver sempre creduto che “i passi debbano essere più decisivi. Ma, allo stesso tempo, comincio a pensare: a causa delle opinioni e degli approcci diversi, passi più radicali potrebbero essere impossibili”, ha detto.

“Dobbiamo muoverci in questa direzione. Ed è un bene che né la Cina né l’India si siano opposte, anche se gli americani le corteggiano. Si sono mossi in questa direzione”, ha osservato il presidente. “Si tratta di quasi la metà della popolazione mondiale. C’è una ragione per cui [il primo ministro indiano] Narendra Modi ha affermato che l’India sarà l’economia numero uno in termini di tasso di sviluppo. Sì, sarà così. Già quest’anno mostra tassi elevati , si è già avvicinato alla Cina.”

Nel maggio 2023, la Bielorussia ha presentato ufficialmente domanda di adesione ai BRICS.