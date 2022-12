Malore improvviso, 18enne dimessa dal pronto soccorso muore in casa. La mamma: “Ora sarai l’angelo più bello”

Aveva compiuto diciotto anni il 4 dicembre scorso, ma un malore improvviso le ha spezzato la vita. La procura ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso



Il decesso è avvenuto mercoledì 21 dicembre scorso in via 4 Novembre a Ronchi dei Legionari, in provincia di Gorizia. La vittima Anisa Mahmic, di origini bosniache ma da tempo residente a Ronchi dei Legionari e studentessa allo Ial di Gorizia. Secondo quanto reso raccontato dalla mamma, la ragazza è stata colta da un malore improvviso nella sua casa qualche ora dopo alcuni accertamenti medici effettuati a causa di un malessere che si prolungava da diverse ore. Per approfondire la situazione Anisa si è fatta visitare al pronto soccorso di Monfalcone, ma dai controlli pare non sia emerso nulla di preoccupante. La 18enne pertanto è tornata a casa, dove qualche ora dopo è stata colta da un malore che non le ha lasciato scampo. Per capire le cause del decesso ed individuare eventuali responsabilità è stata disposta l’autopsia.

Non appena la notizia si è diffusa tanti hanno voluta ricordarla: “Una notizia sconcertante – ha commentato il sindaco, Mauro Benvenuto – un fatto che, da padre di 5 figli, mi rattrista in modo davvero profondo. Non ho parole e comprendo quello che può essere, oggi come oggi, lo stato d’animo della famiglia, alla quale desidero manifestare il mio cordoglio ed il mio sostegno. Credo che sia profondamente ingiusto morire a questa età”. Toccanti le parole apparse fuori dall’abitazione della ragazza: “Non ti dimenticheremo mai. Non dimenticheremo il tuo sorriso”. Tanti gli amici che, stretti nel dolore, hanno voluto ricordarla con mazzi di fiori e cartelloni. “Vogliamo ricordarti com’eri – scrivono in un grande lenzuolo bianco – pensare che ancora vivi, che come ieri ancora ci ascolti e ancora sorridi. Ciao Anisa”.