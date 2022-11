Malore improvviso, 40enne muore nel sonno, la figlioletta la veglia fino all’arrivo dei parenti “Fate piano la mamma dorme”

Una bimba di quatto anni ha passato ore accanto alla madre morta pensando che dormisse e quando sono arrivati alcuni parenti ha chiesto loro di fare silenzio: “Fate piano che la mamma sta dormendo”

È accaduto un paio di giorni addietro in un appartamento di via Pergolesi, in zona Santa Maria, a Vigevano. La vittima è una 40enne di origine albanese. Secondo quanto ricostruito, la donna è morta stroncata da un malore improvviso, probabilmente un attacco cardiaco, durante la notte mentre dormiva ed era in casa da sola con la sua bimba di quattro anni che dormiva nella stessa stanza. La mattina seguente la bambina si è svegliata ed ha visto la mamma sul letto immobile pensando che stesse ancora dormendo. Probabilmente l’ha anche chiamata per svegliarla ma visto che non si muoveva, nella sua innocenza ha pensato che si sarebbe alzata poco dopo.

La sorella della vittima ha chiamato al cellulare più volte senza ricevere risposta, ma ha pensato che la donna si fosse dimenticata il telefono e all’inizio non si è preoccupata. Anche il datore di lavoro che non l’ha vista arrivare si è preoccupato e nel primo pomeriggio insieme alla sorella che aveva le chiavi di casa, si sono precipitati in via Pergolesi e dopo avere aperto la porta e si sono trovati davanti la bimba che avrebbe detto: “Fai piano che la mamma sta dormendo”. Poi alla vista del corpo steso nel letto, hanno capito cosa era successo. La sorella quindi ha preso la bambina in braccio l’ha portata via ed ha chiesto l’intervento del personale medico e dei carabinieri.