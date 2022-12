Malore improvviso. L’attore Andrea Murchio muore a 49 anni: stava per iniziare una partita a tennis

L’attore Andrea Murchio è morto a 49 anni stroncato da una malore improvviso mentre si accingeva ad iniziare una partita a tennis con alcuni amici

Il decesso improvviso è avvenuto il 23 dicembre scorso a Lagnasco in provincia di Torino. Andrea Murchio si era trasferito per amore e per lavoro a Lagnasco in Piemonte ed il malore improvviso lo ha colto proprio al circolo del tennis della cittadina, l’ attore era li per una partita con degli amici che purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Andrea, era figlio del geologo Mario e dell’insegnante Gigliola, quest’ultima deceduta qualche anno fa. L’attore frusinate, 49 anni, da tempo si era trasferito per amore in Piemonte, dopo aver conosciuto l’attrice Alessia Olivetti (con cui ha fondato la compagnia Mirabilia Teatro), prima a Ciriè e poi a Savigliano. I funerali si sono svolti ieri mattina a Frosinone.

I suoi lavori teatrali erano molto apprezzati. Fondatore e direttore artistico di “Mirabilia Teatro” in carriera ha avuto diversi riconoscimenti. Dal 2004 -come viene spiegato dalla sua pagina social – è Direttore Artistico della Stagione Teatrale del Teatro Comunale di Veroli [http://www.prolocoveroli.it/teatro.html] e regista della Compagnia Teatrale di Roma”Association des Artistes” [ www.artistes.it ] . Collabora stabilmente col Teatro Stabile d’Abruzzo, col Teatro Mascagni di Chiusi diretto da Manfredi Rutelli, ha collaborato a lungo col Teatro Politecnico di Roma diretto da Mario Prosperi (da cui ha appreso la tecnica della recitazione con la MASCHERA GRECA) e col Teatro Comunale di Fiuggi diretto da Luca Simonelli. Nel 2008 riceve l’attestato di partecipazione al corso di Sceneggiatura Cinematografica organizzato dall’Ass. Cult. “Insolito e Teatrale” tenuto da Alessandro Riccardi. Ha studiato il metodo STRASBERG con Giorgina Cantalini presso l’International Acting School di Roma. Ha studiato recitazione con Marco Angelilli, Sandro Morato, Beatrice Mancini, M.L.Costantopulos. Ha studiato CANTO con il maestro Alberto Martinelli,con il maestro Luigi Minotti,con Raffaella Misiti; solfeggio col maestro Gianolio, violino col maestro Montanaro e pianoforte complementare col maestro Luigi De Santis al Conservatorio “Licinio Refice” di Frosinone. Ha frequentato il workshop FormAzione sulla recitazione cinematografica condotto da Pino Pellegrino e Stefania De Santis. Ha studiato il metodo Feldenkrais con Margarete Assmuth. Ha preso parte al laboratorio su “Le baccanti” condotto da Daniele Salvo.